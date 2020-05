Borse europee in calo. Milano maglia nera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia, a dispetto dei progressi verso un fondo di rilancio delle economie post lockdown da pandemia del coronavirus.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.740,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,13%, a 32,18 dollari per barile.In discesa lo spread, che retrocede a quota +210 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,63%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto. Sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,77%. Scivola Parigi, con un netto svantaggio dello 0,89%., che affonda con una discesa del 2,11%.Nel listino, i settori materie prime (-8,84%), alimentare (-5,91%) e sanitario (-5,07%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Exor, che vanta un incisivo incremento del 2,21%.Sostenuta Enel, con un discreto guadagno dell'1,22%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -8,90%.Pesante Telecom Italia, che segna una discesa di ben -8,63 punti percentuali.Seduta drammatica per Banco BPM, che crolla del 7,31%.Sensibili perdite per Juventus, in calo del 6,21%.Al Top tra le azioni italiane a, Zignago Vetro (+5,61%), Falck Renewables (+2,64%), Anima Holding (+1,13%) e Garofalo Health Care (+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -10,17%.In apnea Saras, che arretra del 9,03%.Tonfo di Interpump, che mostra una caduta del 6,32%.Lettera su Fincantieri, che registra un importante calo del 6,19%.