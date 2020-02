Borse europee in calo

Prosegue in cauto ribasso la seduta sui listini del Vecchio Continente. Londra cede lo 0,64%, Parigi

lo 0,32%, Francoforte lo 0,59% e Zurigo lo 0,22 per cento. Milano oscilla e cambia direzione più volte, intorno a metà seduta, cede lo 0,23% appesantito dai titoli dell'energia, auto e della moda che soffrono l'effetto Coronavirus.



Saipem cede il 2,7%, Cnh Industrial il 2,45%, Fca il 2%, Moncler l'1,9%, Ferragamo l'1,6 per cento. In controtendenza Mediobanca (+1,8%), Finecobank (+1,9%), Banco Bpm (+1,4%).