Borse europee in altalena con tensioni Ucraina

(Teleborsa) - Piazza Affari, in linea con i principali mercati di Eurolandia, risale dai minimi di seduta dopo aver ceduto in avvio quasi tre punti percentuali. A dare linfa ai listini azionari del Vecchio Continente sono i titoli energetici con il prezzo del greggio e del gas che corrono. Sullo sfondo restano comunque le preoccupazioni per l'escalation delle tensioni in Ucraina, dopo che il presidente russo Putin ha riconosciuto due repubbliche auto-proclamate nell'Ucraina orientale e ha inviato nella zona truppe russe.

Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,33%: il dato tedesco sulla fiducia delle imprese migliore delle previsioni ha evidenziato una salita dell'indice IFO a 98,9 punti, nel mese di febbraio. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,48%.



Torna a scendere lo spread, attestandosi a +167 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,90%.



Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 28.326 punti, sui livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+3,64%), Interpump (+2,08%), Iveco Group (+1,91%) e ENI (+1,19%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -2,45%.



Soffre Buzzi Unicem, che evidenzia una perdita dell'1,89%.



Preda dei venditori le banche: Banca Generali, con un decremento dell'1,79%. Si concentrano le vendite su Banca Mediolanum, che soffre un calo dell'1,44%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Rai Way (+3,79%), Sanlorenzo (+3,53%), Tinexta (+3,35%) e Brembo (+1,13%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.



Pessima performance per Maire Tecnimont, che registra un ribasso del 2,03%.



Vendite su Fincantieri, che registra un ribasso dell'1,84%.



Seduta negativa per Credem, che mostra una perdita dell'1,82%.