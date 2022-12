Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi

(Teleborsa) -, in una seduta caratterizzata dall'assenza di grandi spunti e volumi, visto l'avvicinarsi delle festività natalizie. Gli investitori effettuano qualchedopo gli ultimi ribassi e iniziano a. La chiara tendenza è iniziare con cautela, con JPMorgan e Pictet che sull'azionario prevedono un taglio degli utili e Citi che ritiene che ancora non si sia visto il minimo e segnala come la recessione sarà più pesante in Europa.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a ottobre 2022 l'indice destagionalizzato dellaè diminuito dello 0,9% rispetto a settembre 2022. È migliorato ancora, per il terzo mese consecutivo, laA Piazza Affari spicca ladi Avio, dopo il fallimento del secondo lancio di Vega C. Non sono ancora note ledell'accaduto, ma il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha detto di avere "piena fiducia che presto riprenderanno i lanci". Gli analisti evidenziano la possibilità di costi extra e ritardi.Tra gli: ENI ha comunicato una nuova scoperta a gas nell'offshore di Cipro; Farmacosmo ha acquisito il 67% del capitale sociale di Innovation Pharma; Banco BPM ha ridefinito l'organizzazione della direzione generale con l'istituzione di una condirezione generale Chief Financial Officer (CFO); Maire Tecnimont si è aggiudicata un contratto petrolchimico EPC da 1,3 miliardi di dollari.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,063. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.815,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,85%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +208 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento delsi attesta al 4,38%.tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,88%, in luce Londra, con un ampio progresso dell'1,02%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,24%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 23.979 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 25.975 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,84%); sulla stessa linea, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+0,71%).di Milano, troviamo Saipem (+3,62%), ENI (+3,09%), Moncler (+1,91%) e Campari (+1,85%).Al Top tra le azioni italiane a, Sesa (+3,17%), GVS (+2,99%), Datalogic (+2,85%) e Danieli (+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -1,00%.Piccola perdita per OVS, che scambia con un -0,67%.