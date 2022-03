Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, dopo le vendite legate all'evolversi della guerra in Ucraina e all'incertezza sui possibili sviluppi sul fronte geopolitico. Nonostante le speranze per uno sviluppo positivo dei negoziati in corso, gli effetti del conflitto rischiano di durare a lungo e di sommarsi a varie incertezze già in essere a livello globale. "Le prospettive sia per la crescita che per l'inflazione sono offuscate da potenziali non linearità legate a condizioni di partenza già fragili - hanno scritto gli analisti di PIMCO - Vi erano già diffuse strozzature nelle filiere di approvvigionamento dovute al Covid-19 che incidevano sulla produzione e spingevano al rialzo costi e prezzi in molti settori. L'invasione russa in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno portato ulteriore scompiglio. In aggiunta, i recenti lockdown dovuti a focolai di COVID in alcune aree della Cina potrebbero determinare nuove strozzature nelle filiere globali".



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,098. Giornata da dimenticare per l'oro, che scambia a 1.925,9 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,64%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 109,7 dollari per barile, in forte calo del 3,67%.



Lieve peggioramento dello spread, che sale a +152 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,14%.



Tra i mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,41%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,41%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,19%.



Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,36%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.166 punti.



In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,07%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,16%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Saipem, con un importante progresso del 6,46%.



In evidenza Generali Assicurazioni, che mostra un forte incremento del 3,14%.



Svetta Unicredit che segna un importante progresso del 3,01%.



Vola Intesa Sanpaolo, con una marcata risalita del 2,95%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.



Sotto pressione Leonardo, con un forte ribasso dell'1,27%.



Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita dell'1,06%.



Contrazione moderata per Atlantia, che soffre un calo dello 0,75%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Alerion Clean Power (+4,47%), OVS (+4,06%), IREN (+3,81%) e Banca MPS (+3,59%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Mutuionline, che ottiene -1,65%.



Preda dei venditori Ariston Holding, con un decremento dell'1,09%.



Si concentrano le vendite su Carel Industries, che soffre un calo dell'1,07%.



Sottotono Sesa che mostra una limatura dello 0,92%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Lunedì 28/03/2022

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)



Martedì 29/03/2022

00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94 punti; preced. 98 punti)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%).