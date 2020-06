Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse europee, in vista della partenza di Wall Street. Passano sullo sfondo, ma non troppo, le preoccupazione legate al riemergere di contagi di Covid-19, con un'operatività selettiva ed una serie di ricoperture.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,122. Lieve calo dello spread, che scende a +178 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,27%.in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,74%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,45%, ben imposta Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,42%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,20%, a 19.466 punti.di Milano, troviamo CNH Industrial (+3,62%), Snam (+3,37%), Atlantia (+3,12%) e Hera (+2,54%).Sotto pressione Saipem, che continua la seduta con -2,65%.Soffre Telecom Italia, che evidenzia una perdita dell'1,23%.Preda dei venditori Mediobanca, con un decremento dell'1,11%.Contrazione moderata per Banco BPM, che soffre un calo dello 0,86%.del FTSE MidCap, ASTM (+7,19%), Banca Farmafactoring (+4,62%), Enav (+4,26%) e Banca Popolare di Sondrio (+3,64%). Fra i peggiori Banca MPS, che continua la seduta con -2,43%.