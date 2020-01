Borse europee ancora giù

Ultimo aggiornamento: 12:28

Le Borse europee peggiorano durante la mattinata. Gli indici azionari sono colpiti dalle vendite sul settore minerario (-3,9% il sottoindice Stoxx 600 del comparto) ma anche i viaggi, i tecnologici e le auto sono molto penalizzati. La preoccupazione degli investitori è legata soprattutto alla diffusione del coronavirus che sta allargando il contagio in particolare in Cina e sui suoi impatti sui diversi settori dell'economia asiatica.Parigi perde il 2,2%, Francoforte il 2,1%, Londra il 2,1%, Madrid l'1,6% così come Zurigo e come Piazza Affari che cede l'1,52% nel Ftse Mib. A Milano hanno azzerato i rialzi le banche, che inizialmente avevano seguito la corsa dei BTp (il rendimento a 10 anni, che si muove in senso opposto ai prezzi dei titoli, è sceso a 1,05% riducendo lo spread a 141 punti). Pesanti St (-4,5%), Cnh Industrial (-4,4%) e Tenaris (3,5%) tra i titoli industriali, -3,5% Ferragamo, -3,1% Moncler nel lusso.Vendite consistenti sul petrolio che perde oltre 3 punti percentuali rispetto alle quotazioni di venerdì.