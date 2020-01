Borse Europee galleggiano sulla parità a metà seduta

Ultimo aggiornamento: 12:56

Le Borse europee si mostrano nervose e senza una direzione ben precisa dopo la performancenegativa di ieri quando l'indice stoxx 600 ha bruciato oltre 208 miliardi di euro. I mercati hanno ridotto il rialzo iniziale e ora galleggiano sulla parità mentre Milano (+0,5%) è la migliore del Vecchio Continente. Tra gli investitori è ancora forte la paura per gli effetti che potrà avere il coronavirussull'economia globale.In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1021 a Londra. Piatto lo stoxx 600 (-0,02%). In leggero rialzo Londra e Parigi (+0,1%) e Madrid (+0,2%) mentre è in calo Francoforte (-0,1%). In rosso l'hi-tech (-0,7%), il comparto dell'auto (-0,4%), le compagnie aeree (-0,9%) e l'energia (-0,2%), con il petrolio a52,76 dollari al barile. In positivo le banche (+0,4%), dopo le pagelle della Bce.A Piazza Affari Atlantia (+2,3%) resta sugli scudi, in attesa che venga definita la vicenda della concessione alla controllata Aspi. Deboli le banche e i titoli collegati al petrolio.