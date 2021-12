Borse europee e Piazza Affari proseguono incerte

(Teleborsa) - Si muovono ancora all'insegna della cautela le borse europee e Piazza Affari, che scontano le incertezze relative all'impatto della quarta ondata della pandemia. a dispetto del rimbalzo di ieri di Wall Street, sull'annuncio del piano Biden per Natale.



Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,131. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.792,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 71,46 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,04%.



Nello scenario borsistico europeo incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un +0,09%, e Parigi è stabile, riportando un moderato +0,09%.



Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 26.627 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 29.158 punti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,53%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star (+0,76%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,19%), Telecom Italia (+2,00%), CNH Industrial (+1,90%) e Amplifon (+1,60%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che segna un -1,08%.



Sotto pressione BPER, che accusa un calo dell'1,01%.



Scivola Snam, con un netto svantaggio dell'1,00%.



Deludente ENI, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mutuionline (+3,63%), Biesse (+3,34%), Esprinet (+2,57%) e FILA (+2,18%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che cede il 2,68%.



In rosso Garofalo Health Care, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.



Spicca la prestazione negativa di Tinexta, che scende dell'1,21%.



ERG scende dell'1,05%.