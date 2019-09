Borse europee e Piazza Affari incerte su escalation tensioni commercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, confermando le incertezze dell'avvio, a causa dei rinnovati. Oltre ai possibili, la possibilità di unapesa sulle relazioni economico-finanziarie degli Stati Uniti con il resto del mondo.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto (+0,01%), più debole Londra, che segna un -0,14% dopo il dato del PIL, poco mossa Parigi, che passa di mano con un +0,08%)., con il FTSE MIB che si attesta a 21.999 punti.di Milano, troviamo Banco BPM (+0,92%), Unicredit (+0,74%), UBI Banca (+0,74%) e Poste Italiane (+0,68%).I più forti ribassi, va segnalata Amplifon, che continua la seduta con -2,56%.Calo deciso per STMicroelectronics, che segna un -1,18%.Giornata fiacca per Campari, che segna un calo dello 0,97%.Piccola perdita per Tenaris, che scambia con un -0,82%.