Borse europee e Piazza Affari aprono a piccoli passi

(Teleborsa) -che proseguono le contrattazioni poco sopra la parità. I mercati sono in cerca di una direzione e di nuovi spunti, dopo che la Fed ha confermato la sua politica "prudente" sui tassi ed i pessimi dati sul mercato del lavoro USA. Un sostegno è esercitato ancora dalle recenti decisioni dalla BCE, mentre si scontano i pessimi dati sulla produzione tedesca.In una giornata caratterizzata da pochi spunti sul fronte macroeconomico, il. Intanto, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,125.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +248 punti base, con un timido incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,54%.incolore Francoforte, che registra un +0,13%, brillante Londra, che registra un rialzo dello 0,98%, senza slancio Parigi, che negozia con un +0,1%., con il FTSE MIB che si attesta a 20.511 punti.di Piazza Affari, vola Juventus, con una marcata risalita del 2,03%.Bilancio decisamente positivo per Ferragamo, che vanta un progresso dell'1,66%.Buona performance per Unicredit, che cresce dell'1,63%.Sostenuta Fineco, con un discreto guadagno dell'1,43%.Calma TIM (+0,25%) dopo la campagna lanciata dal Fondo Elliott contro la lista Vivendi.Fra i peggiori di oggi STMicroelectronics, che apre le contrattazioni a -1,01%.Pensosa Atlantia, con un calo frazionale dello 0,83%.Tentenna Brembo, con un modesto ribasso dello 0,79%.Giornata fiacca per Diasorin, che segna un calo dello 0,58%.Fra le Mid Cap da segnalare il tracollo di Banca Ifis, che segna un -13,94% dopo l'annuncio che l'AD Bossi non verrà riproposto.Pesante Cerved Group, che segna una discesa di ben -13,13 punti percentuali dopo il ritiro dell'OPA di Advent.