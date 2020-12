© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano a scommettere sulla campagna di vaccinazioni anti-Covid al via il 27 dicembre e su unLeggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,219. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,54%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,59%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,1%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,48%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,48%.di Milano, troviamo CNH Industrial (+2,59%), Banca Generali (+2,55%), Snam (+1,74%) e Enel (+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che cede l'1,18%.Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell'1,10%.In rosso Atlantia, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Tentenna Prysmian, che cede lo 0,82%.Tra i, ERG (+2,74%), Cerved Group (+2,17%), MARR (+2,03%) e Autogrill (+1,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -2,60%.Vendite a piene mani su De' Longhi, che soffre un decremento del 2,38%.Spicca la prestazione negativa di ASTM, che scende dell'1,83%.Italmobiliare scende dell'1,67%.