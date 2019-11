Borse europee e Milano in retromarcia a metà giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che confermano grande prudenza nell'imminenza della riapertura delle trattazioni a Wall Street. I segnali di debolezza giunti dall'Asia hanno depresso il sentiment degli operatori europei, che non si sbilanciano, anche per effetto di qualche preoccupazione sul fronte economico.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Lo Spread peggiora, toccando i +150 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,23%.resta debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,43%, si conferma più sacrificata la borsa di Londra, che scende dell'1,18%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative., si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 23.454 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%. Tra i settori peggiori telecomunicazioni (-1,29%) e petroliferi (-0,73%).Tra lea grande capitalizzazione, emerge BPER (+2,2%).La peggiore si conferma Moncler, che cede l'1,83%.Telecom Italia scende dell'1,78% a causa di realizzi.In calo BI Banca, che segna un -1,38%.Debole Saipem, che cede l'1,22%, nonostante l'importante partnership siglata con Daewoo.Spicca il volo Salini Impregilo (+4,16%) che è stata inclusa nella shortlist per i lavori autostradali in Australia.