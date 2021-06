Borse europee e Milano caute in avvio di settimana

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia,l dopo la performance pessima dei mercati asiatici.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,23%. L'Oro, in aumento (+1,01%), raggiunge 1.782,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 71,8 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,83%.



Tra gli indici di Eurolandia andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,08%, poco mossa Londra, che mostra un -0,17%, debole Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 25.218 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 27.699 punti, sui livelli della vigilia.



In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,28%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,3%).