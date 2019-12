Borse europee deboli. Milano tiene la posizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e per altre principali Borse europee, dove il sentiment degli investitori è stato ancora una volta condizionato dall'inasprimento delle tensioni commerciali.Sul mercato dei cambi, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,109. L'Oro, in aumento (+1,13%), raggiunge 1.478,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 56,03 dollari per barile.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +166 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,32%.poco mosso Francoforte, che mostra un +0,19%. Lettera su Londra, che registra un importante calo dell'1,75%. Sotto pressione anche Parigi, con un forte ribasso dell'1,03%., il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.737 punti.Buona la performance a Milano dei comparti sanitario (+2,13%), media (+0,90%) e utility (+0,84%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori viaggi e intrattenimento (-1,96%), immobiliare (-1,62%) e costruzioni (-1,42%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla Diasorin, con un importante progresso del 2,79%.In evidenza Amplifon, che mostra un forte incremento del 2,67%.Buona performance per Ferrari, che cresce dell'1,96%.Sostenuta Italgas, con un discreto guadagno dell'1,61%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Azimut, che continua la seduta con -2,51%.Soffre Buzzi Unicem, che evidenzia una perdita dell'1,36%.Preda dei venditori UnipolSai, con un decremento dell'1,35%.del FTSE MidCap, ASTM (+2,20%), Sias (+1,94%), Sesa (+1,74%) e Mutuionline (+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su CIR, che prosegue le contrattazioni a -7,82%.Affonda Saras, con un ribasso del 4,22%.Crolla IGD, con una flessione del 3,64%.Vendite a piene mani su Credito Valtellinese, che soffre un decremento del 3,33%.