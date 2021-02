© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua inla giornata della, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Peggio di Milano fanno soloSostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,86%.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +90 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,45%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,48%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 25.365 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%); con analoga direzione, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,06%).Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+0,64%) e alimentare (+0,56%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti immobiliare (-1,19%), vendite al dettaglio (-0,90%) e chimico (-0,50%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Nexi, che mostra un forte aumento del 2,17%.Denaro su A2A, che registra un rialzo dell'1,97%.Sostanzialmente tonico Campari, che registra una plusvalenza dello 0,68%.Guadagno moderato per Amplifon, che avanza dello 0,68%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Recordati, che ottiene -1,21%.Sotto pressione BPER, con un forte ribasso dell'1,21%.Soffre Mediobanca, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Sostanzialmente debole Unicredit, che registra una flessione dello 0,90%.Al Top tra le azioni italiane a, UnipolSai (+4,10%), FILA (+3,54%), Danieli (+1,95%) e La Doria (+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -2,73%.Preda dei venditori Sanlorenzo, con un decremento dell'1,88%.Si concentrano le vendite su ERG, che soffre un calo dell'1,79%.Vendite su ENAV, che registra un ribasso dell'1,83%.