Borse europee deboli. Focus sulle banche centrali

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Giù anche Wall Street, in una settimana che vede protagoniste le banche centrali: Fed, BoE e BCE si riuniranno per decidere le loro politiche monetarie.



Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,13. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.789,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.



Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,01%, soffre Londra, che evidenzia una perdita dello 0,83%; e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,64% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che chiude a 29.284 punti.



Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,13 miliardi di euro, in deciso ribasso (-24,5%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,82 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Recordati, che segna un forte rialzo dell'1,46%.



Si muove in modesto rialzo Inwit, evidenziando un incremento dello 0,69%.



Bilancio positivo per Banca Generali, che vanta un progresso dello 0,59%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Exor, che ha archiviato la seduta a -2,50%.



Preda dei venditori Leonardo, con un decremento dell'1,83%.



Si concentrano le vendite su ENI, che soffre un calo dell'1,52%.



Vendite su Moncler, che registra un ribasso dell'1,33%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Salcef Group (+1,24%), Cerved Group (+0,98%), Illimity Bank (+0,78%) e Banca MPS (+0,62%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Esprinet, che ha chiuso a -5,90%.



Pessima performance per Autogrill, che registra un ribasso del 3,29%.



Sessione nera per Webuild, che lascia sul tappeto una perdita del 3,05%.



In caduta libera doValue, che affonda del 2,99%.