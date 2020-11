Borse europee deboli. Banche e oil in calo a Milano

(Teleborsa) - Restano deboli le principali borse europee dopo i rialzi delle settimane precedenti innescati dall'ottimismo sulla corsa al vaccino.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,72%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,91 dollari per barile, con un calo dell'1,36%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.



Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,16%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,28%. Tentenna Parigi, che cede lo 0,29%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,59% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.141 punti.



In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+1,32%), chimico (+1,19%) e alimentare (+1,15%).



Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti bancario (-1,61%), petrolio (-1,47%) e materie prime (-1,12%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+2,30%), Pirelli (+2,26%), DiaSorin (+2,20%) e Amplifon (+1,46%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -4,53%, mentre resta ancora incerto il futuro della banca di Piazza Gae Aulenti e del suo Ceo Jean Pierre Mustier, in vista della scadenza del mandato all'assemblea del prossimo mese di aprile.



Lettera su Poste Italiane, che registra un importante calo del 2,95%.



Affonda Leonardo, con un ribasso del 2,51%.



Crolla BPER, con una flessione del 2,42%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+6,03%), Maire Tecnimont (+2,71%), GVS (+2,28%) e Guala Closures (+1,74%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -3,02%.



Vendite a piene mani su Banca Popolare di Sondrio, che soffre un decremento del 2,23%.



Pessima performance per Banca Farmafactoring, che registra un ribasso del 2,01%.



Acea scende dell'1,98%.

