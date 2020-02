Borse europee in calo, si salva Piazza Affari grazie alle banche

Ultimo aggiornamento: 13:18

Borse europee in calo a metà seduta, dopo l'allarme lanciato da Apple sul trimestre fiscale a causa degli effetti del coronavirus. Si salva Piazza Affari grazie al risiko bancario e alla maxi offerta a sorpresa di Banca Intesa su Ubi Banca. Milano sale dello 0,33% con Ubi Banca che svetta a +22,83% a 4,288 euro e Intesa Sanpaolo che avanza del 2,5%, dopo che il gruppo guidato da Carlo messina ha annunciato un'offerta pubblica di scambio da 4,9 miliardi sulla banca, che porterebbe alla nascita del settimo gruppo in Europa.In movimento tutto il settore, con il Banco Bpm che scatta a +8,2% sulle scommesse di altre maxi operazioni in arrivo mentre Bper in coda al listino perde l'8,5% in vista dell'aumento di capitale da 1 mld di euro che servirà all'acquisto di 4-500 sportelli di Ubi Banca. In generale sul mercato prevale un clima di risk-okk, con le utility in rialzo e vendite generalizzate su tutti i settori. In Europa perdono terreno Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,8%) e Londra (-1%). Pesano principalmente gli effetti del warning di Apple a causa del cornavirus che stanno pesando sui titoli tech (St a Milano perde lo 0,9%), mentre a Londra pesa il calo di Hsbc (-4%) dopo il crollo degli utili nel 2019.