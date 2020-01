Borse europee deboli a metà seduta

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Borse europee sono deboli a metà seduta in vista dell'accordo commerciale (la cosiddetta «fase 1») tra Stati Uniti e Cina che sarà firmato in giornata a Washington. Gli investitori, però, temono un accordo troppo vago e già si interrogano già sulle trattative relative alla fase 2, quella che nel concreto dovrebbe rivedere i dazi attualmente in vigore. Intanto in Europa sono stati pubblicati numerosi dati macro, tra i quali quello relativo alla produzione industriale, che a novembre nella zona euro è aumentata su base mensile dello 0,2%, invertendo la rotta dopo il -0,9% di ottobre. Su base annua, però, ha registrato un calo dell'1,5%. Oltreoceano invece prosegue la stagione delle trimestrali, iniziata ieri. Oggi sono particolarmente attesi i numeri di Goldman Sachs e Bank of America. Milano e Madrid sono le peggiori, in calo dello 0,5%. In Italia anche lo spread sale, portandosi sopra i 157 punti. Parigi argina i danni allo 0,17% e Francoforte allo 0,19%. Quest'ultima nel giorno in cui è stato annunciato che il pil del 2019 è salito dello 0,6%, frenando bruscamente rispetto alla crescita del 2018 dell'1,5%. Tiene le posizioni Londra.Piazza Affari risente della debolezza delle banche: Ubi e Unicredit sono le peggiori con un calo superiore all'1%. Le vendite colpiscono in modo violento le Atlantia (-3,7%), mano a mano che crescono le indiscrezioni su un eventuale revoca delle concessioni autostradali forse già nel consiglio dei ministri di venerdì. Pesa, inoltre, il taglio del giudizio sul debito da parte delle agenzie di rating, considerando che l'azienda ha una posizione finanziaria netta negativa per quasi 38 miliardi di euro. Perdono quota anche le Ferragamo (-2,3%) e le Fca (-1,6%), mentre sono in netta controtendenza le Moncler (+3,4%), che hanno anche aggiornato nuovi livelli da record. Dopo la debolezza di ieri, rialzano la testa le Banca Generali (+2,8%). Nel settore del risparmio gestito, non si arresta la corsa di Azimut (+0,8%), iniziata la scorsa settimana dopo le indicazioni sui conti sul 2019 e 2020.