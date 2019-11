Borse europee, seduta debole

Borse europee deboli a metà mattina con gli investitori che temono un rallentamento nella pace sui dazi tra Usa e Cina dopo che il Congresso americano ha approvato una legge che sostiene le proteste a Hong Kong. Londra cede lo

0,8%, Parigi lo 0,7%, Francoforte lo 0,5% mentre Milano riduce i ribassi allo 0,3% con lo spread Btp-Bund che si riduce a 151 punti base. Negativi anche i future su Wall Street mentre le Borse asiatiche hanno tutte chiuso in calo.



In Europa, dove tutti i comparti sono in rosso, crollano Thyssenkrupp (-11%) dopo la decisione di sospendere i dividendi e Royal Mail che ipotizza un esercizio 2020-21 in perdita a causa dei risultati della sua divisione britannica. Fca (-2,5%) pesa sul comparto automobilistico dopo al dichiarazione di guerra da parte di Gm. A livello settoriale soffrono le materie prime (-1,2%), l'industria (-0,9%) e le banche (-0,8%). Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA