Borse europee deboli, Milano cede lo 0,22%

Ultimo aggiornamento: 13:02

Si indeboliscono le Borse europee tra le quali soltanto Londra si muove sopra la parità (+0,05%) mentre i sondaggi danno i conservatori in testa alle prossime elezioni. Dopo lo scoppio della battaglia per la conquista della Borsa di Madrid il listino spagnolo nel suo complesso è poco mosso (-0,06%) ma per Bme è rally. Il titolo guadagna il 37% a34,8 euro oltre il prezzo di 34 euro dell'opa annunciata dalla svizzera Six: l'idea è che Euronext possa presentare un'offerta migliorativa.Parigi cede intanto lo 0,23%, Francoforte lo 0,10% e Milano lo 0,22%. I futures Usa sono comunque positivi anchealla luce di un certo ottimismo già visto sui mercati asiatici sul fronte delle trattative sui dazi.A Piazza Affari ci sono prese di profitto su Mediobanca (-3,1%) e vendite su Fca (-2,13%) alla vigilia dei dati sulleimmatricolazioni e Recordati (-1,06%). Bene invece Diasorin (1,8%), Juve (+1,02%) e ancora Azimut (+0,97%). Sale poi Tim (+0,85%) in attesa delle offerte dei fondi per Open Fiber.