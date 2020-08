Borse europee chiudono in rialzo con Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, in una giornata dal sapore già festivo. Bassi volumi e scambi di routine. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'S&P-500 segna un +0,11%.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.033,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,06%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,31%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,41%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,69%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 21.503 punti.Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,67%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,09%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,28 miliardi di euro, in calo di 208,8 milioni di euro, rispetto ai 1,49 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,4 miliardi di azioni, rispetto ai 0,51 miliardi precedenti.Su 128 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 31 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 84. Invariate le rimanenti 13 azioni.In luce sul listino milanese i comparti petrolio (+1,90%), materie prime (+1,80%) e costruzioni (+1,56%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti viaggi e intrattenimento (-2,98%), sanitario (-1,95%) e tecnologia (-1,32%).di Piazza Affari, incandescente Unipol, che vanta un incisivo incremento del 5,01%.In primo piano CNH Industrial, che mostra un forte aumento del 4,21%.Decolla Saipem, con un importante progresso del 3,53%.In evidenza Hera, che mostra un forte incremento del 3,11%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su DiaSorin, che ha terminato le contrattazioni a -3,66%.Preda dei venditori Amplifon, con un decremento dell'1,94%.Si concentrano le vendite su Nexi, che soffre un calo dell'1,59%.Vendite su STMicroelectronics, che registra un ribasso dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a, UnipolSai (+6,98%), Ascopiave (+5,41%), Aeroporto di Bologna (+3,41%) e Danieli (+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Juventus, che ha terminato le contrattazioni a -7,13% dopo l'uscita dalla Champions.Seduta negativa per Italmobiliare, che mostra una perdita dell'1,82%.Sotto pressione De' Longhi, che accusa un calo dell'1,78%.Scivola Datalogic, con un netto svantaggio dell'1,74%.