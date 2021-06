(Teleborsa) - Viaggia in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, in attesa di maggiori indicazioni dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.869 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,39%.



Lieve peggioramento dello spread, che sale a +103 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%.



Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,07%, resta vicino alla parità Londra (-0,12%), e piatta Parigi, che tiene la parità. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 25.513 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 27.967 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Saipem, con un forte incremento (+3,87%).



Ben impostata Stellantis, che mostra un incremento dell'1,95%.



Guadagno moderato per A2A, che avanza dell'1,00%.



Piccoli passi in avanti per Inwit, che segna un incremento marginale dello 0,86%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.



Pensosa Poste Italiane, con un calo frazionale dello 0,63%.



Tentenna CNH Industrial, con un modesto ribasso dello 0,61%.



Giornata fiacca per Banco BPM, che segna un calo dello 0,57%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Autogrill (+2,46%), FILA (+1,74%), Technogym (+1,59%) e Banca MPS (+1,57%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su El.En, che continua la seduta con -2,64%.



In apnea Bff Bank, che arretra del 2,27%.



Brunello Cucinelli scende dell'1,67%.



Calo deciso per Sanlorenzo, che segna un -1,15%.

