Borse europee caute. Spread e banche aiutano Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari, galvanizzata dalla tenuta del comparto bancario e dal calo dello spread sceso al minimo di 260 punti. Prudenza anche a Wall Street dove lo S&P-500 segna un +0,03%.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.242,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 51,7 dollari per barile.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +266 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,94%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità. Frazionale la discesa di Parigi -0,26%., con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,54%.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,14 miliardi di euro, con un incremento di ben 242,5 milioni di euro, pari al 12,75%, rispetto ai precedenti 1,9 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,91 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,32 miliardi.Su 215 titoli trattati in Borsa di Milano, 85 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 123. Invariate le rimanenti 7 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti utility (+1,66%), alimentare (+1,58%) e vendite al dettaglio (+0,82%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti costruzioni (-3,77%), beni per la casa (-1,66%) e immobiliare (-0,98%).di Milano, troviamo Italgas (+1,93%), Banca Mediolanum (+1,85%), Enel (+1,80%) e Campari (+1,65%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem, che ha terminato le contrattazioni a -4,59%.Lettera su Buzzi Unicem, che registra un importante calo del 2,30%.Sotto pressione Ferragamo, che accusa un calo dell'1,97%.Scivola Banco BPM, con un netto svantaggio dell'1,94%.Tra i, Acea (+5,00%), Cerved Group (+4,16%), Hera (+4,05%) e ERG (+3,62%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su OVS, che ha archiviato la seduta a -36,03%.Affonda Salini Impregilo, con un ribasso del 19,79%.Crolla Falck Renewables, con una flessione del 10,61%.Vendite a piene mani su FILA, che soffre un decremento del 4,93%.