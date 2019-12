Borse europee caute. Riflettori sulla Fed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa dellae della conferenza stampa del governatore, l'ultima del 2019. Gli esperti prevedono che non ci saranno variazioni sui tassi.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.466,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,94 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,05%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,06%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,22%.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che rimane a 25.256 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%); in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,37%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility, con un +0,42% sul precedente.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti beni per la casa (-0,95%), sanitario (-0,69%) e chimico (-0,63%).Italgas, che mette a segno un +0,85%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -1,72%.Preda dei venditori Prysmian, con un decremento dell'1,24%.Si concentrano le vendite su Azimut, che soffre un calo dell'1,23%.Giornata fiacca per CNH Industrial, che segna un calo dello 0,84%.Tra i, Acea (+2,14%), Rai Way (+1,64%), Piaggio (+1,36%) e Cerved Group (+1,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Illimity Bank, che ottiene -2,00%.Vendite su Mondadori, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per RCS, che mostra una perdita dell'1,30%.Sotto pressione Maire Tecnimont, che accusa un calo dell'1,19%.