Borse europee caute. Piazza Affari avanti con brio

(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue positiva e fa meglio delle altre borse europee, che evidenziano una maggiore cautela in attesa dei dati sull'inflazione USA, da cui dipenderà anche la tempistica dei rialzi dei tassi da parte della Fed.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,144. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.831,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,04%.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a +153 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,74%.



Tra gli indici di Eurolandia andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,16%, poco mosso Londra, che mostra un +0,02%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,01%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,34%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 29.607 punti.



Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star (-0,16%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+3,74%), Telecom Italia (+3,43%), Leonardo (+2,34%) e CNH Industrial (+1,79%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -1,54%.



Contrazione moderata per Iveco Group, che soffre un calo dell'1,00%.



Sottotono Stellantis che mostra una limatura dello 0,82%.



Deludente Amplifon, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Ifis (+5,31%), Illimity Bank (+3,03%), IGD (+2,71%) e Credem (+2,41%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Sesa, che ottiene -4,58%.



Sessione nera per El.En, che lascia sul tappeto una perdita del 2,34%.



In caduta libera ERG, che affonda del 2,14%.



Scivola Tinexta, con un netto svantaggio dell'1,90%.