Borse europee caute nel giorno della Fed

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono maggiori indicazioni soprattutto sulla "transitorietà" dell'inflazione dalla riunione odierna della Federal Reserve, l'evento principale di questa settimana.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.858,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,32%.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +98 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%.



Tra i listini europei Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,19%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,03%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,07%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 28.207 punti, sui livelli della vigilia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Inwit (+1,40%), Prysmian (+1,33%), Azimut (+1,09%) e Banca Generali (+1,04%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, che ottiene -1,04%.



Sottotono BPER che mostra una limatura dello 0,95%.



Deludente Unipol, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca A2A, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tod's (+7,69%), B.F (+1,38%), Acea (+1,06%) e Rai Way (+0,98%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Astaldi, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.



Crolla Biesse, con una flessione del 2,23%.



Spicca la prestazione negativa di FILA, che scende dell'1,75%.



Webuild scende dell'1,74%.