19 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che cercano di difendere i record raggiunti nelle ultime sedute. La borsa di Milano risente anche dell'effetto stacco cedole da parte di sei big del FTSE MIB.



Sul mercao valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,50%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,21%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.



Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,26%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,42%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.762 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 27.064 punti, in prossimità dei livelli precedenti.





Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Leonardo, con un progresso del 3,27%.



Incandescente BPER, che vanta un incisivo incremento del 2,56%.



Ben comprata Atlantia, che segna un forte rialzo dell'1,86%.



Interpump avanza dell'1,80%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -2,72%.



Si muove sotto la parità Banco BPM, evidenziando un decremento dello 0,55%.



Contrazione moderata per Exor, che soffre un calo dello 0,60%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+14,23%), IGD (+3,85%), Cattolica Assicurazioni (+2,69%) e Brunello Cucinelli (+1,94%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Sesa, che continua la seduta con -2,86%.



Tonfo di Maire Tecnimont, che mostra una caduta del 2,75%.



Lettera su Tinexta, che registra un importante calo del 2,12%.



Scivola Esprinet, con un netto svantaggio dell'1,66%.