Borse europee caute. Milano corre sola

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Valori in rialzo per la Borsa di Milano, grazie alla buona performance di Azimut e del risparmio gestito in generale oltre agli acquisti sulle utility. Il resto di Eurolandia viaggia, invece, sulla parità cercando una direzione.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,11%) si attesta su 82,04 dollari per barile.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.



Tra i listini europei senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,12%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,08%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,02%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,54%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 29.095 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Azimut, che mostra un rialzo del 4,30%.



Su di giri DiaSorin (+2,04%).



Acquisti a piene mani su Amplifon, che vanta un incremento del 2,02%.



Andamento positivo per Enel, che avanza di un discreto +1,74%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che ottiene -0,56%.



Sostanzialmente debole Saipem, che registra una flessione dello 0,55%.



Si muove sotto la parità Nexi, evidenziando un decremento dello 0,53%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Falck Renewables (+13,87%), Alerion Clean Power (+9,43%), ERG (+4,70%) e Anima Holding (+3,55%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -1,84%.



Seduta negativa per CIR, che mostra una perdita dell'1,79%.



Sotto pressione GVS, che accusa un calo dell'1,64%.



Scivola Sanlorenzo, con un netto svantaggio dell'1,54%.