Borse europee caute. Milano corre con trimestrali

Venerdì 6 Agosto 2021, 18:00

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in cauto rialzo trovando sostegno da una serie di trimestrali migliori delle previsioni e dal dato sul mercato del lavoro americano che ha creato più posti di lavoro rispetto alle stime.

Sul Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Si abbattono le vendite sull'oro, che scambia a 1.762,9 dollari l'oncia, in forte calo del 2,25%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,03 dollari per barile, in netto calo dell'1,53%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.



Tra gli indici di Eurolandia trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 26.000 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.516 punti.



Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, con un incremento del 14,74%, rispetto ai precedenti 1,93 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.



A fronte dei 427 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 225 azioni. In lettera invece 161 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 41 stocks.



Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+10,65%), Banco BPM (+7,33%), Pirelli (+7,24%) e Unipol (+2,89%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin, che ha chiuso a -1,67%.



Soffre Amplifon, che evidenzia una perdita dell'1,11%.



Sottotono Nexi che mostra una limatura dello 0,81%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+2,59%), Maire Tecnimont (+2,30%), Technogym (+2,11%) e Credem (+2,02%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Bff Bank, che ha archiviato la seduta a -9,19%.



Pessima performance per Datalogic, che registra un ribasso del 4,25%.



Sessione nera per Tinexta, che lascia sul tappeto una perdita del 3,18%.



In caduta libera doValue, che affonda del 3,02%.