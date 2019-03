Borse europee caute in attesa della Fed. Milano più stabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che tiene sulla parità grazie ad alcuni spunti positivi fra le Blue Chips. A frenare i mercati continentali, che tirano il fiato dopo la performance brillante degli ultimi giorni, c'èquesta sera e per qualche complicazione sul fronte delleL'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,135. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +240 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,49%.soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dell'1,14%, fiacca Londra, che lima lo 0,11%, incerta Parigi, che passa di mano poco sotto la parità., con il FTSE MIB che si attesta a 21.433 punti.di Piazza Affari, exploit di Buzzi Unicem, che mostra un rialzo del 2,40%.Andamento positivo per Campari, che avanza di un discreto +1,48%.Ben comprata Recordati, che segna un forte rialzo dell'1,25%.La peggiore è Moncler, che cede l'1,89% dopo l'uscita di Eurazeo da capitale.Preda dei venditori Azimut, con un decremento dell'1,03%.Tentenna Pirelli, che cede lo 0,93%.Fra gli altri titoli del listino da segnalare Class Editori (-2,48%) dopo l'annuncio di un aumento di capitale.Brillante Molmed (+4,23%) dopo l'Ok alla sperimentazione di un farmaco per la leucemia.