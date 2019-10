Borse europee caute. Focus su Cina e Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dopo i dati deboli giunti dall'economia cinese e di riflesso alle. Ieri è stato raggiunto un accordo tra Unione europea e Gran Bretagna, ma la prospettiva di un "passaggio a rischio" nella ratifica parlamentare del Regno Unito sta condizionando il sentiment degli investitori.Sul mercato valutario, poco mosso il cambio Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,113. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +128 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto. Dimessa Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia. Poco mossa Parigi, con un calo frazionale dello 0,33%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.369 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti assicurativo (+0,74%), costruzioni (+0,70%) e media (+0,58%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori alimentare (-1,57%), beni per la casa (-1,37%) e automotive (-1,00%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla BPER, con un importante progresso del 2,14% grazie alla promozione degli analisti di HSBC.Denaro su Nexi, che registra un rialzo dell'1,24%.Bilancio decisamente positivo per Buzzi Unicem, che vanta un progresso dell'1,24%.Resistente Terna, che segna un piccolo aumento dello 0,97%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo -3,40%. Giù anche Moncler -2,19% e Campari -1,63%.del FTSE MidCap, Credito Valtellinese (+2,34%), Tinexta (+1,92%), Anima Holding (+1,81%) e Rai Way (+1,28%).Giù, invece, De' Longhi, che prosegue le contrattazioni a -1,49%. Soffre Brembo, che evidenzia una perdita dell'1,42%.