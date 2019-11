Borse europee caute, attendono gli esiti della trattativa Usa-Cina

Ultimo aggiornamento: 14:46

Borse Europee caute a metà giornata, in attesa di novità sulle trattative tra Stati Uniti e Cina sul fronte del commercio internazionale. Se ieri sembrava vicino un accordo per eliminare gradualmente i dazi, oggi sono tornati in primo piano i dubbi, soprattutto dopo che il consulente della Casa Bianca, Peter Navarro, ha spento gli entusiasmi rivelando che al momento un accordo non c'è. Dal fronte macro, i dati sulla bilancia commerciale di ottobre hanno messo in evidenza che la guerra delle tariffe si fa sentire, con l'export cinese in calo per il terzo mese consecutivo, dello 0,9%, e l'import in ribasso per il sesto mese consecutivo, del 6,4%. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali.Milano oscilla sulla parità, mentre lo spread peggiora sopra i 155 punti, con i rendimenti dei titoli italiani a dieci anni in risalita all'1,28% poco sotto i tassi dei bod della Grecia. Vanno male le azioni di Unipol (-0,4%) e Unipolsai (-0,6%), nel giorno della diffusione dei conti dei primi nove mesi. I numeri spingono invece le azioni di Bper (+0,8%). Sono in evidenza le azioni di Telecom Italia (+2,6%), premiate per le iniziative annunciate ieri dal gruppo e nonostante i conti trimestrali considerati deludenti. Sono inoltre in rialzo le Moncler (+0,7%), all'indomani dell'inaugurazione di House of Genius a Milano, ma anche in altre città nel mondo. Fuori dal paniere principale, Salcef debutta sull'Aim con un rialzo del 3%.