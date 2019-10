Borse europee caute con focus sui dazi. Ripartono i negoziati USA-Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Avvio di settimana, dove i dazi tornano il tema dominante tra gli investitori. Nei prossimi giorni, il nuovo round è previsto a partire: si tratta del primo meeting dopo la brusca interruzione dei rapporti tra i due Paesi seguita al G8 di fine giugno. Si guarda anche ad un'altra scadenza, quella delSul mercato dei cambi, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,097. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.501,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,27%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,81%.Francoforte, si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Cauta Londra, che mostra una performance pari a -0,16%. Fiacca anche Parigi, con un decremento dello 0,26%. Poco mosso il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.441 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori sanitario (+1,40%), viaggi e intrattenimento (+0,87%) e utility (+0,53%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-0,86%), bancario (-0,73%) e costruzioni (-0,69%).di Milano, troviamo Amplifon (+2,24%), Juventus (+1,62%), Recordati (+1,47%) e Poste Italiane (+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,09%.Sotto pressione Fineco, che accusa un calo dell'1,04%. Scivola Unicredit, con un netto svantaggio dell'1,02%.del FTSE MidCap, ERG (+1,26%), Zignago Vetro (+0,91%), CIR (+0,88%) e Banca Popolare di Sondrio (+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -1,66%.In rosso Brembo, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.Spicca la prestazione negativa di Banca Ifis, che scende dell'1,32%.