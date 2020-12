© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee sono leggermente positive nell'ultima seduta prefestiva con scambi scarsi.per le festività natalizie. Hanno aperto i battenti oggi soltanto il listino di Parigi che sale appena dello 0,24%, la borsa di Londra che avanza dello 0,23% e quella di Madrid che guadagna lo 0,27%. Timido rialzo per il listino di Lisbona +0,03%.Hanno chiuso nel complessonell'ultima "ridotta" seduta pre-natalizia, in scia alla buona intonazione dei mercati europei e di Wall Street sul Covid e sulla Brexit.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,221. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.880,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 48,35 dollari per barile.Non sono previste indicazioni sul fronte macroeconomico.