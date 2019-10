Borse europee caute. Brillano FCA e Peugeot su possibili nozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, in una giornata ricca di dati macroeconomici, come di consueto a fine mese, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. C'è anche attesa per la, stasera.A Milano Affari focus su FCA dopo la conferma di trattative con PSA, controllante di Peugeot, per una possibile integrazione. Attenzione anche a Pirelli che ha lanciato l'allarme profitti.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,112. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.491,4 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 55,49 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.Francoforte, scambia con un -0,23%. Senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto., con il FTSE MIB che si attesta a 22.661 punti.In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+2,65%), servizi finanziari (+1,81%) e sanitario (+0,65%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-1,23%), materie prime (-0,92%) e media (-0,87%).di Piazza Affari, effervescente Fiat Chrysler, con un progresso dell'8,36%.Incandescente Exor, che vanta un incisivo incremento del 4,99%.Seduta senza slancio per Amplifon, che riflette un moderato aumento dello 0,73%.Piccolo passo in avanti per Diasorin +0,66% che ha lanciato sul mercato statunitense il test LIAISON Calprotectin approvato dalla FDA.Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli -6,54%.Soffrono le banche, come Banco BPM, che evidenzia una perdita dell'1,67%. Giù anche Unicredit, con un decremento dell'1,59% e UBI Banca, che soffre un calo dell'1,33%.Tra i, Carel Industries (+1,57%), Zignago Vetro (+1,19%), Guala Closures (+0,93%) e FILA (+0,66%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire Tecnimont, che continua la seduta con -2,81%. Affonda Interpump, con un ribasso del 2,32%. Crolla OVS, con una flessione del 2,19%.