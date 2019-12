Borse europee caute. Bene Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia in ordine sparso. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500, che riporta un cauto +0,04% in attesa delle decisioni del FOMC della Fed di domani.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Sostanzialmente stabile l'oro a quota 1.462,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 59,25 dollari per barile.In discesa lo spread, che retrocede a quota +154 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,24%.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,27%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,28%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,18%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 25.254 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Beni industriali (+1,19%), sanitario (+1,08%) e tecnologia (+1,02%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti vendite al dettaglio (-0,70%) e costruzioni (-0,65%).di Milano, troviamo Atlantia (+3,69%), Mediobanca (+2,02%), Nexi (+1,87%) e Recordati (+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi Unicem, che ottiene -1,80%.Calo deciso per Unipol, che segna un -1,69%.Giornata fiacca per Fiat Chrysler, che segna un calo dello 0,55%.del FTSE MidCap, OVS (+4,34%), Acea (+2,64%), IREN (+1,96%) e Tinexta (+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa -2,88%.Sotto pressione Ascopiave, con un forte ribasso dell'1,41%.Soffre Guala Closures, che evidenzia una perdita dell'1,08%.Preda dei venditori Mediaset, con un decremento dell'1,03%.