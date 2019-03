Borse europee caute aspettando sviluppi Brexit. Piazza Affari in pole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -aspettando gli, mentre, che beneficia di alcuni spunti rialzisti prevalentemente interni.Oggi, il Parlamento inglese si esprimerà in merito all'ipotesi di unasenza accordi commerciali, ma una nuova bocciatura appare perlopiù scontata, mentrerispetto alla deadline del 29 marzo.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,129. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,56%.sostanzialmente invariata Francoforte, che riporta un misero -0,01%, resta vicino alla parità Londra (+0,17%), accelera Parigi, che sale di un frazionale +0,45%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 20.702 punti.di Piazza Affari, exploit di Juventus, che mostra un rialzo del 18,32%, forte della vittoria in Champions League.Su di giri Ferragamo (+5,36%) grazie alle previsioni sul 2019.Acquisti a piene mani su Azimut, che vanta un incremento del 2,23%.Le più forti vendite su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.