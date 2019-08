Borse europee deboli, Milano in rosso. Spread sotto quota 200

Le borse europee proseguono gli scambi deboli, in attesa dei indicazioni dal meeting di Jackson Hole, in Wyoming, negli Stati Uniti. Piazza Affari sconta le incertezze sul governo e cede leggermente. Il listino milanese continua in calo, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,7%.



In crescita Juventus (+1,25%). Bene anche Hera (+0,97%), Banco Bpm (+0,78%) e Italgas (+0,70%).



Fra i peggiori STMicroelectronics, che scivola del 2,57%. Scivola Tenaris, con un netto svantaggio dell'1,60%. In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.





