Borse europee in calo

Ultimo aggiornamento: 13:20

Segno meno per le Borse europee, con le tensioni tra Usa e Cina che tornano in primo piano così come gli acquisti sui difensivi come oro e yen. Ieri Wall Street ha chiuso sui nuovi massimi, mentre oggi il mercato americano è chiuso per il Giorno del Ringraziamento. Gli indici europei, privi del faro di Wall Street, sono sui minimi di giornata a metà seduta con Milano che scende dello 0,7%, mentre limitano le perdite Parigi (-0,18%) e Francoforte (-0,34%). Come ormai accade da un anno e mezzo, sono le incertezze sui dazi a tenere banco sui listini europei. Incertezze che, comunque, non hanno impedito all'azionario globale di raggiungere livelli record.Intanto, sull'obbligazionario, in rialzo a 172 punti lo spread BTp/Bund, mentre l'ultima asta del BTp del 2019 si è chiusa con tassi in rialzo. Sull'azionario milanese, intanto, va bene Moncler che sale del 2% e proseguono gli acquisti su Nexi (+1%) dopo che alla vigilia il titolo ha aggiornato il massimo storico, grazie anche a un report di Citi, secondo cui il settore fintech e pagamenti va verso un consolidamento e l'istituto potrà beneficiarne anche alla luce delle recenti indiscrezioni di un accordo commerciale con Intesa Sanpaolo (-1%).Bene Saipem (+0,3%) dopo la notizia di due nuovi contratti in Scozia e Taiwan per 750 mln di euro. In calo anche oggi Juventus (-1,8%) che ieri ha ottenuto il via libera all'aumento di capitale da 300 mln di euro che partirà il prossimo 2 dicembre. Segno meno anche per Atlantia (-2,4%), mentre una revoca delle concessioni sembra essere ormai inevitabile, stando alle ultime dichiarazioni. In coda al listino Azimut (-3%), colpita dai realizzi, mentre sono in calo tutti i titoli bancari.