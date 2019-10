Borse europee proseguono la mattinata in calo

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora pochi movimenti sui mercati finanziari europei, con Parigi (-0,4%) che resta la Borsa più debole per il crollo di Renault (-12%) dopo il profit warning, seguita da Milano (-0,2%), con Londra limata dello 0,1% e Francoforte che ondeggia sulla parità.Piazza Affari si avvicina a metà giornata sempre con prese di beneficio su Leonardo (-3,3%), mentre Moncler scende del 2,4% e Pirelli del 2,3%. Fca limita il calo all'1,6%, piatta Tim, in rialzo dell'1,5% Bper. Mentre Eni sale dello 0,4% in Borsa. L'attenzione per quanto riguarda Eni è dovuta ai temi sollevati dall'amministratore delegato Claudio Descalzi nell'intervista rilasciata oggi a Il Sole 24 Ore. Accelerazione nella strategia di diversificazione verso attività rinnovabili, l'intenzione di non procedere a nuove acquisizioni, la gara in Qatar per il gas naturale, l'apertura a ragionare su un aumento del dividendo sono i temi sottolineati come centrali dalle case di investimento che aspettano però di capire se il manager milanese sarà confermato alla guida del gruppo petrolifero per un nuovo triennio.