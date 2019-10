Borse europee in calo

Ultimo aggiornamento: 12:59

Peggiora la Borsa di Milano (-1%), in linea con le altre piazze europee, che hanno preso tutte la strada del calo deciso: Madrid (-0,95%), Francoforte (-0,7%) e Parigi (-0,6%). Londra è a cavallo della parità (-0,07%). Anchel'indice d'area Euro Stoxx 50 cede (-0,62%). A Piazza Affari le vendite colpiscono Diasorin (-3,8%), Cnh (-2,6%), Buzzi (-2,2%) e Saipem (-2%). Tra i titoli in rialzo solo Hera (+0,18%) e Amplifon (+0,18%). Fuori dal Ftse Mib, dopo un inizio positivo, cede anche Bio On (-3,4%).ll caos Brexit pesa sulle Borse europee. Le indiscrizioni sul colloquio telefonico tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier britannico Boris Johnson, in cui Merkel avrebbe definito «praticamente impossibile» un accordo sull'uscita del Regno Unito dalla Ue in base alla proposta presentata da Londra, hanno alimentato la cautela del mercato, già prudente fin dall'avvio in attesa della ripresa delle trattative commerciali tra Usa e Cina.