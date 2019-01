Borse europee prudenti. Milano poco mossa, banche incerte

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali borse europee chiudono la sessione odierna confermando la debolezza registrata fin dall'avvio. Piazza Affari, invece, recupera la parità, ma il rimbalzo è contenuto poiché limitato dalla performance debole dei titoli bancari. Dal fronte macro, va segnalato il rallentamento dell'inflazione della Zona Euro e in Italia la contrazione del surplus della bilancia commerciale.Nel frattempo gli investitori restano in attesa di sviluppi sulla Brexit.: la Camera dei Comuni ha bocciato la mozione di sfiducia presentata contro il suo governo dal. May ha confermato che il suo governo continuerà a lavorare per assicurare la realizzazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,10% a quota 256 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni si attesta al 2,75%.Francoforte, cede lo 0,12%. Fiacca Londra -0,40% seguita da Parigi -0,34%., con l'indice Ftse Mib che si attesta a 19.470 punti.Tra idi Milano, in evidenza Campari (+4,14%), Telecom Italia (+2,06%), Unipol (+1,62%) e UnipolSai (+1,30%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics, che ha archiviato la seduta a -1,91%.Al Top tra le azioni italiane a, IMA (+4,49%), CIR (+2,84%), Cairo Communication (+2,23%) e Mutuionline (+2,21%). Giù Mediaset, che archivia la seduta a -3,26%.