Borse europee attorno alla parità

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità in una giornata che vedràL'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,109. L'Oro mostra un timido guadagno dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 58,85 dollari per barile.Lo Spread migliora, toccando i +159 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,36%.senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,07%, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,25%.Si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.251 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%), come il FTSE Italia Star (0,7%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+0,96%), beni industriali (+0,60%) e media (+0,53%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori vendite al dettaglio (-0,99%), utility (-0,64%) e bancario (-0,62%).di Piazza Affari, in evidenza Pirelli, che mostra un forte incremento del 2,09%: per CDP resta leader nella lotta ai cambiamenti climatici.Ben comprata Atlantia, che segna un forte rialzo dell'1,02%.Sostanzialmente tonico A2A, che registra una plusvalenza dello 0,81%.Guadagno moderato per STMicroelectronics, che avanza dello 0,80%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Snam, che ottiene -1,79% nel giorno dello stacco della cedola.Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso dell'1,16%.Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Preda dei venditori Enel, con un decremento dell'1,02% alle prese con lo stacco della cedola.Tra i, Reply (+3,27%), Tamburi (+2,24%), Interpump (+2,08%) e Falck Renewables (+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Mondadori, che continua la seduta con -2,12%.Si concentrano le vendite su MARR, che soffre un calo dell'1,92%.Vendite su Salini Impregilo, che registra un ribasso dell'1,72%.Seduta negativa per Zignago Vetro, che mostra una perdita dell'1,36%.