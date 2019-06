Borse europee attorno alla parità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in vista dell'inizio del vertice(venerdì 28 giugno), che potrebbe sciogliere molti nodi. In primis le trattative commerciali tra USA e Cina e poi le tensioni tra Bruxelles e Roma sul debito pubblico.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.411,6 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,73%.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,62% a quota +244 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,13%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,08%, poco mossa Londra, che mostra un -0,08%, sostanzialmente invariata Parigi, che riporta un misero -0,13%.: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 22.987 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,05%); sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,29%.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,53 miliardi di euro, in calo di 212,7 milioni di euro, rispetto ai 1,75 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,59 miliardi di azioni, rispetto ai 0,64 miliardi precedenti.Tra i 217 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 111, mentre 92 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+3,07%), bancario (+1,46%) e costruzioni (+1,38%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti alimentare (-2,98%), utility (-1,48%) e telecomunicazioni (-1,40%).Tra idi Milano, in evidenza Tenaris (+3,00%), UBI Banca (+2,67%), Unicredit (+2,57%) e BPER (+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Atlantia, che ha chiuso con un -4,38%.Pessima performance per Campari, che registra un ribasso del 3,36%.Sessione nera per Telecom Italia, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.In caduta libera Enel, che affonda del 2,03%.di Milano, Banca Ifis (+2,83%), Anima Holding (+2,41%), Banca MPS (+1,63%) e Banca Generali (+1,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Biesse, che ha terminato le contrattazioni con un -5,66%.Pesante Zignago Vetro, che segna una discesa di ben -3,64 punti percentuali.Seduta drammatica per De' Longhi, che crolla del 2,21%.Sensibili perdite per Aeroporto di Bologna, in calo del 2,12%.