Borse europee attorno alla parità

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.gli ordini all'industria in Germania hanno segnato un forte calo, portandosi ai minimi da due anni.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,123. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.291,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) viaggia a 62,55 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,52%.Francoforte è stabile, riportando un misero +0,17%, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,18%., troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 23.752 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,4%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti chimico (+0,70%), immobiliare (+0,62%) e alimentare (+0,62%). Nel listino, i settori materie prime (-1,14%), costruzioni (-1,09%) e petrolio (-0,71%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+2,12%), Ferragamo (+1,04%), Banca Generali (+0,78%) e Campari (+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su A2A, che continua la seduta con -1,90%.Sotto pressione Buzzi Unicem, che accusa un calo dell'1,48%.Scivola Unicredit, con un netto svantaggio dell'1,44% sui rumors di in un interesse per Commerzbank.In rosso Tenaris, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a, Gima TT (+3,54%), Mondadori (+3,07%), Datalogic (+2,35%) e Falck Renewables (+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -2,00%.Spicca la prestazione negativa di Piovan, che scende dell'1,75%.ASTM scende dell'1,35%.Calo deciso per Biesse, che segna un -1,3%.