Borse europee ancora negative. Piazza Affari argina perdita

(Teleborsa) -, che confermano un'intonazione negativa, dopo: la prossima riunione è prevista per le 17 di domani ma leSi stabilizza l'Euro / Dollaro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,087. Torna sotto il livello di guardia dei 200n punti lo spread, che però conserva un aumento di 8 punti base a quota 198, con un rendimento del BTP decennale pari all'1,64%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,88%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell'1,15%, e Parigi, che cede l'1,40%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,52%.di Milano, troviamo Azimut (+4,51%), Diasorin (+3,36%), Pirelli (+2,99%) e CNH Industrial (+2,62%).In rosso BPER, che prosegue le contrattazioni a -2,42%.Sensibili perdite per Exor, in calo del 2,30%.In apnea Intesa Sanpaolo, che arretra del 2,26%.Calo deciso per Saipem, che segna un -2%.