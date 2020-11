Borse europee ampliano rally con vaccino Moderna

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, ampliando il rialzo dell'avvio. A fare da assist al sentiment degli investitori è l'annuncio della statunitense Moderna: il vaccino a cui sta lavorando è efficace al 94,5%. Una notizia positiva che arriva dopo pochi giorni quella diffusa da Pfizer-Biontech il cui vaccino è efficace al 90%.

Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 1.871,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,49%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,39%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,64%.



Tra i mercati del Vecchio Continente sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell'1,34%, decolla Londra, con un importante progresso dell'1,64%. In evidenza Parigi, che mostra un forte incremento del 2,32%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+2,23%), che raggiunge i 21.370 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +2,13% avanza a quota 23.206 punti.



In buona evidenza a Milano i comparti materie prime (+7,68%), viaggi e intrattenimento (+6,94%) e immobiliare (+3,44%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Leonardo che segna un importante progresso dell'8,97%.



Vola Tenaris, con una marcata risalita del 7,93%.



Brilla BPER, con un forte incremento (+6,46%).



Ottima performance per Saipem, che registra un progresso del 4,80%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -2,65%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, FILA (+12,13%), Autogrill (+10,68%), Credito Valtellinese (+9,90%) e Saras (+7,37%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su B.F, che ottiene -1,11%.



Sottotono Sanlorenzo che mostra una limatura dello 0,65%.



Deludente la Doria, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

