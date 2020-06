Borse europee al palo. Piazza Affari si allinea al trend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre fanno peggio gli altri mercati europei, sul riemergere di timori per una. In primo piano i colloqui Governo-sindacati, mentre sono in corso glia Villa Panphili. Focus anche sulper la Brexit.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,126. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell'1,13%, e Parigi scende dell'1,20%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,82%) a 18.733 punti.di Piazza Affari, svetta Banca Generali che segna un importante progresso del 2,37%.Vola Nexi, con una marcata risalita del 2,22%.Andamento positivo per Recordati, che avanza di un discreto +1,75%.Ben comprata Amplifon, che segna un forte rialzo dell'1,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Azimut, che continua la seduta con -3,07%.Calo deciso per CNH Industrial, che segna un -2,14%.Sotto pressione ENI, con un forte ribasso del 2,12%.Soffre Banca Mediolanum, che evidenzia una perdita dell'1,99%.del FTSE MidCap, FILA (+2,03%), Rai Way (+1,63%) e Acea (+1,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mutuionline, che prosegue le contrattazioni a -3,82%.Sensibili perdite per Brunello Cucinelli, in calo del 3,23%.In apnea Autogrill, che arretra del 3,21%.Tonfo di Zignago Vetro, che mostra una caduta del 2,30%.